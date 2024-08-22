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    Нагельсман: Уход Нойера из сборной — большая потеря для Германии

    Футбол Сборная Германии Футбол Германии ЧМ-2026 Бавария
    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман признался, что его расстроило решение вратаря Мануэля Нойера завершить карьеру в национальной команде.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «С одной стороны, я могу понять решение Мануэля и его мотивы. Но его уход — большая потеря как на спортивном, так и на личном уровне.

    Нойер, как никто другой в истории футбола, сформировал новый стиль игры вратарей. Благодаря своим сэйвам и харизме он был больше чем просто игроком национальной команды на протяжении почти полутора десятилетий.

    Его мастерство стало решающим фактором в формировании представления о том, как мы хотим играть в футбол. Мануэль был и остается великим спортсменом и отличным парнем.

    Я часто и с удовольствием искал с ним общения и рад, что смогу продолжать это делать и в будущем. Нам будет не хватать Нойера в сборной», — приводит слова Нагельсмана Bild.

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    • Нойер выступал за сборную Германии с 2009 года. За 15 лет он провел 124 матча, в которых пропустил 118 мячей.

    Напомним, полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган ранее тоже объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

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