Нагельсман: Уход Нойера из сборной — большая потеря для Германии

Главный тренер сборной Германиипризнался, что его расстроило решение вратарязавершить карьеру в национальной команде.

«С одной стороны, я могу понять решение Мануэля и его мотивы. Но его уход — большая потеря как на спортивном, так и на личном уровне.

Нойер, как никто другой в истории футбола, сформировал новый стиль игры вратарей. Благодаря своим сэйвам и харизме он был больше чем просто игроком национальной команды на протяжении почти полутора десятилетий.

Его мастерство стало решающим фактором в формировании представления о том, как мы хотим играть в футбол. Мануэль был и остается великим спортсменом и отличным парнем.

Я часто и с удовольствием искал с ним общения и рад, что смогу продолжать это делать и в будущем. Нам будет не хватать Нойера в сборной», — приводит слова Нагельсмана Bild.

Нойер выступал за сборную Германии с 2009 года. За 15 лет он провел 124 матча, в которых пропустил 118 мячей.

Напомним, полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган ранее тоже объявил о завершении карьеры в сборной Германии.