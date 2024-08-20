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    Слуцкий назвал трех футболистов РПЛ, которые должны уехать в Европу

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    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, какие российские футболисты способны заиграть в Европе.

    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
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    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»

    «Это очень сложный вопрос всегда. Я недавно читал интервью Дмитрия Баринова, где он рассказывал о своём приглашении в "Кадис". Он сказал, что не готов идти на значительное понижение зарплаты, потому что он ответственный семьянин. Это причём нормальная позиция. Никто из здесь сидящих не работает бесплатно, и это нормально.

    Поэтому если задать вопрос, кто по уровню готов, это один вопрос. Кто уедет, потому что, скажем так, сложатся и обстоятельства, и востребованность, и удовлетворят его контракт, это другой вопрос.

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    • Поэтому если отвечать на первую часть вопроса, потому что вторую я не знаю, то я бы назвал трёх российских игроков, которые уедут… по своему уровню должны уехать, я бы назвал Глушенкова, Тюкавина и Чалова (интервью было записано до перехода Фёдора Чалова из ЦСКА в ПАОК)», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Суперлиги.

    Напомним, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ, забив 7 голов за 5 встреч.

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