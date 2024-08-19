ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Динамо» Махачкала — «Ахмат». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Ахмат»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо-Махачкала Ахмат
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаТрансферный дайджест. 13-19 августа Исраэль АдесаньяДосадный проигрыш Адесаньи, апсеты Гамрота и Эрцега. Обзор карда UFC 305 Фрагмент матчаВсе решил один удар. Николич проиграл бывшей команде в дерби
  • 12:27
    • Официально: Сборная России проведет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом
    Все новости спорта
    Бернард Бериша
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бернард Бериша
    Махачкалинское «Динамо» у себя дома сыграет с «Ахматом» в рамках заключительного матча 5-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо» Махачкала

    Махачкалинское «Динамо» находится на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы, набрав 2 очка в 4-х матчах. За этот отрезок подопечные Хасанби Биджиева забили один гол и пропустили четырежды в свои ворота.

    «Динамо» остается одной из трех команд, которая еще не побеждала в этом сезоне РПЛ. В крайнем туре махачкалинцы проиграли в гостях «Локомотиву» со счетом 0:2. Таким образом, «Динамо» не забивает в третьем матче чемпионата кряду — ранее коллектив Биджиева минимально уступил «Пари НН» (0:1) и сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0).

    У махачкалинцев есть одна победа в рамках Кубка России. В первом туре «Динамо» у себя дома минимально обыграло «Крылья Советов» (1:0). В следующем матче махачкалинцы проиграли другому «Динамо» — московскому (1:2), упустив преимущество в один мяч по ходу игры.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Ахмат»

    «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 4-х туров. Команда из Грозного набрала 3 очка благодаря трем ничьим. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 1:6.

    Подопечные Магомеда Адиева не забивают в трех матчах РПЛ подряд. В крайнем туре «Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), до этого крупно проиграл «Локомотиву» (0:5), а еще ранее разошелся миром с «Оренбургом» (0:0).

    В Кубке России грозненцы заработали три очка в двух матчах, благодаря крупной победе над «Пари НН» (4:1) на старте турнира. Во втором туре «Ахмат» минимально проиграл на выезде «Краснодару» (0:1).

    Личные встречи

    В июне прошлого года команды сыграли между собой товарищеский матч, который завершился вничью — 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Ахмат» с коэффициентом 1.74.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.91
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Акрон — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лечче — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Гремио
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры