Махачкалинское «Динамо» у себя дома сыграет с «Ахматом» в рамках заключительного матча 5-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» находится на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы, набрав 2 очка в 4-х матчах. За этот отрезок подопечные Хасанби Биджиева забили один гол и пропустили четырежды в свои ворота.

«Динамо» остается одной из трех команд, которая еще не побеждала в этом сезоне РПЛ. В крайнем туре махачкалинцы проиграли в гостях «Локомотиву» со счетом 0:2. Таким образом, «Динамо» не забивает в третьем матче чемпионата кряду — ранее коллектив Биджиева минимально уступил «Пари НН» (0:1) и сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0).

У махачкалинцев есть одна победа в рамках Кубка России. В первом туре «Динамо» у себя дома минимально обыграло «Крылья Советов» (1:0). В следующем матче махачкалинцы проиграли другому «Динамо» — московскому (1:2), упустив преимущество в один мяч по ходу игры.

«Ахмат»

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 4-х туров. Команда из Грозного набрала 3 очка благодаря трем ничьим. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 1:6.

Подопечные Магомеда Адиева не забивают в трех матчах РПЛ подряд. В крайнем туре «Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), до этого крупно проиграл «Локомотиву» (0:5), а еще ранее разошелся миром с «Оренбургом» (0:0).

В Кубке России грозненцы заработали три очка в двух матчах, благодаря крупной победе над «Пари НН» (4:1) на старте турнира. Во втором туре «Ахмат» минимально проиграл на выезде «Краснодару» (0:1).

Личные встречи

В июне прошлого года команды сыграли между собой товарищеский матч, который завершился вничью — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Ахмат» с коэффициентом 1.74.