Динамо Мх
Ахмат
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: дебютант РПЛ сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице с 2 очками.
Последние матчи: в 4-м туре «Динамо» Махачкала уступила на выезде «Локомотиву» со счетом 0:2. Железнодорожники были лучше на протяжении всей встречи и по делу взяли три очка.
Динамо Мх — Ахмат: коэффициенты букмекеров
Также команда Хасанби Биджиева уступила в Кубке России московскому «Динамо» (1:2) и в РПЛ «Пари НН» на своем поле со счетом 0:1.
Не сыграют: дисквалифицирован защитник Алибеков и полузащитник Глушков.
Состояние команды: пока «Динамо» Мх играет очень скромно в компании сильнейших и выглядит слабее многих соперников. В основном сейчас команда выезжает за счет крепкой обороны и надежной игры вратаря Волка, в атаке же дела обстоят очень плохо.
«Ахмат»
Турнирное положение: после четырех матчей «Ахмат» идет на 14-м месте с 3 очками в таблице РПЛ.
Последние матчи: в четвертом туре команда Магомеда Адиева смогла выстоять против «Спартака» на своем поле (0:0). Соперник имел подавляющее преимущество, но пробить Георги Шелия так и не смог.
Также было поражение в Кубке России от «Краснодара» (0:1) и от «Локомотива» (0:5) в РПЛ.
Не сыграют: Ловат и Харин продолжают лечиться.
Состояние команды: после унижения в матче с «Локомотивом» на своем поле «Ахмат» стал играть гораздо более прагматично, Адиев слегка поменял тактическую схему в пользу надежности и это немного дало свои плоды.
Проблема у грозненского клуба сейчас кроется впереди, где нападающие очень мало забивают.
Статистика для ставок
- Соперники единственный раз в своей истории сошлись в товарищеском матче в 2023 году и сыграли вничью 1:1
- После четырех туров у «Динамо» Мх два очка и разница 1-4
- У «Ахмата» 3 очка и разница 1-6
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу махачкалинского «Динамо» дают 3,30, а на «Ахмат» — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,10.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,55, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,55.
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Прогноз: в кавказском дерби может быть любой результат, тем более, сейчас оба соперника далеки от лучшей формы, но все-таки «Ахмат» гораздо более опытная команда и с более сильным составом, поэтому она имеет больше шансов увезти три очка.
Ставка: победа «Ахмата» с форой 0 за 1,74.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу гостей в первом тайме. «Ахмат» часто активно начинает игру и если добивается результата, то садится в оборону.
Ставка: «Ахмат» выиграет в первом тайме за 3,40.