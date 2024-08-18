Тренер «Брентфорда» объяснил отсутствие Тоуни в заявке на матч первого тура АПЛ

Главный тренерназвал причины отсутствияв заявке на матч 1-го тура АПЛ против

«Есть некоторый трансферный интерес, и из-за всего этого мы решили не привлекать его сегодня. Айван — топ-игрок.

Он фантастически помогал нам на протяжении четырёх лет, но мы также показали, особенно в прошлом году, что можем побеждать и без него», — приводит слова Франка пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Тоуни этим летом. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Брентфорд» 17 матчей, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Матч 1-го тура английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Кристал Пэлас» стартовал в 16:00 мск. Следите за ходом поединка по этой ссылке.