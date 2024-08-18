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    Тренер «Брентфорда» объяснил отсутствие Тоуни в заявке на матч первого тура АПЛ

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    Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк назвал причины отсутствия Айвана Тоуни в заявке на матч 1-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

    Айван Тоуни
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    Айван Тоуни

    «Есть некоторый трансферный интерес, и из-за всего этого мы решили не привлекать его сегодня. Айван — топ-игрок.

    Он фантастически помогал нам на протяжении четырёх лет, но мы также показали, особенно в прошлом году, что можем побеждать и без него», — приводит слова Франка пресс-служба клуба.

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    • Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Тоуни этим летом. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Брентфорд» 17 матчей, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

    Матч 1-го тура английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Кристал Пэлас» стартовал в 16:00 мск. Следите за ходом поединка по этой ссылке.

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