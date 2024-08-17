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    «Торпедо» победило «Нефтехимик» в матче Первой лиги

    «Торпедо» — «Нефтехимик»: счет матча 2:1 (2:1), обзор голов

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    Центральный матч 6-го тура Первой лиги по футболу между «Торпедо» и «Нефтехимиком» завершился победой московского клуба со счетом 2:1.

    Ираклий Манелов
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    Ираклий Манелов

    На 30-й минуте счет открыл полузащитник нижнекамцев Максим Петров.

    Уже через минуту Аршак Корян восстановил статус-кво на поле, а на 35-й минуте Ираклий Манелов забил победный мяч.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — Нефтехимик 2:1
    Голы: 0:1 Максим Петров (30'), 1:1 Аршак Корян (32'), 2:1 Ираклий Манелов (35') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Владислав Галкин, Александр Иваньков, Равиль Нетфуллин, Аршак Корян, Ираклий Манелов, Chupayov A. Нефтехимик: Никита Янович, Александр Кахидзе, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Максим Петров, Даниил Родин, Константин Шильцов, Саид Алиев Предупреждения: Александр Иваньков (27'), Марат Ситдиков (39'), Максим Шоркин (46'), Константин Шильцов (55'), Максим Петров (90')

    После этой победы у «Торпедо» стало 12 очков, оно на втором месте. «Нефтехимик» с 10 очками пока пятый.

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