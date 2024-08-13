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    «Ростов» уверенно победил «Химки» в Кубке России

    «Ростов» — «Химки»: счет матча 3:1 (2:1), обзор голов

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    В матче 2-го тура группового этапа Кубка России «Ростов» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 3:1.

    Роналдо
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    Роналдо

    Голы в составе команды Валерия Карпина забивали Константин Кучаев, Роналдо и Егор Голенков. За гостей единственный мяч забил Зелимхан Бакаев.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Ростов — Химки 3:1
    Голы: 1:0 Константин Кучаев (8'), 2:0 Роналдо (38'), 2:1 Зелимхан Бакаев (45+2'), 3:1 Егор Голенков (88') Ростов: Даниил Одоевский, Герман Игнатов, Виктор Мелёхин, Умар Сако, Илья Вахания, Хорен Робертович Байрамян, Данил Глебов, Константин Кучаев, Николай Комличенко, Роналдо, Saravia Salvia R. A. Химки: Никита Кокарев, Петар Голубович, Данил Степанов, Зелимхан Бакаев, Илья Берковский, Денис Глушаков, Хетаг Хосонов, Антон Заболотный, Abdullahi S., Andjelkovic N., Farina E. Предупреждения: Виктор Мелёхин (12'), Хорен Робертович Байрамян (25'), Хетаг Хосонов (28'), Антон Заболотный (43'), Егор Голенков (84'), Умар Сако (85'), Резиуан Мирзов (85')

    После двух туров у «Ростова» и «Химки» по три очка, они занимают 2 и 3 места. Лидер «Локомотив» с 6 очками. У «Оренбурга» ноль.

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