«Ростов» — «Химки»: счет матча 3:1 (2:1), обзор голов

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Россииобыграл подмосковныесо счетом 3:1.

Голы в составе команды Валерия Карпина забивали Константин Кучаев, Роналдо и Егор Голенков. За гостей единственный мяч забил Зелимхан Бакаев.

Футбол. Россия. Кубок. Группа B Ростов — Химки 3:1 Голы: 1:0 Константин Кучаев (8'), 2:0 Роналдо (38'), 2:1 Зелимхан Бакаев (45+2'), 3:1 Егор Голенков (88') Ростов: Даниил Одоевский, Герман Игнатов, Виктор Мелёхин, Умар Сако, Илья Вахания, Хорен Робертович Байрамян, Данил Глебов, Константин Кучаев, Николай Комличенко, Роналдо, Saravia Salvia R. A. Химки: Никита Кокарев, Петар Голубович, Данил Степанов, Зелимхан Бакаев, Илья Берковский, Денис Глушаков, Хетаг Хосонов, Антон Заболотный, Abdullahi S., Andjelkovic N., Farina E. Предупреждения: Виктор Мелёхин (12'), Хорен Робертович Байрамян (25'), Хетаг Хосонов (28'), Антон Заболотный (43'), Егор Голенков (84'), Умар Сако (85'), Резиуан Мирзов (85')

После двух туров у «Ростова» и «Химки» по три очка, они занимают 2 и 3 места. Лидер «Локомотив» с 6 очками. У «Оренбурга» ноль.