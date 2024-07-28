«Шинник» — «Тюмень»: счет матча 0:2 (0:0), обзор голов

Александр Коротаев Фото: asnta.ru
На 59-й минуте счет открыл Оливье Кенфак, а уже в добавленное время точку в матче поставил капитан гостей Александр Коротаев.
Футбол. Россия. Первая лига
Шинник — Тюмень 0:2
Голы: 0:1 Kenfak O. (59'), 0:2 Александр Коротаев (90+4') Шинник: Тимофей Митров, Павел Шакуро, Лев Скворцов, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Данила Сухомлинов, Мухаммад Султонов, Тимур Жамалетдинов, Chernyi A., Zagre B. Тюмень: Андрей Савин, Александр Бем, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Артём Воропаев, Артём Кулишев, Денис Талалай, Денис Ткачук, Андрей Савинов, Kenfak O., Kuptsov D. Предупреждение: Тимур Жамалетдинов (57')
После трех матчей у «Шинника» нет очков и он на последнем месте, у «Тюмени» (3) и она на 12-м месте.