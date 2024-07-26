Тен Хаг: В этом сезоне выживет тот, кто будет готов лучше всех

Главный тренервысказался о текущем положении дел в команде.

«Победа в Кубке? Я сделал то, что делал на протяжении всей своей карьеры. Я верил в себя и в итоге получил награду. Теперь мы в новом сезоне, мы все оставили позади. У нас отличный проект.

Я хочу, чтобы команда была как можно сильнее. Мы уже совершили две очень хорошие покупки, поэтому, когда все в форме, у нас есть команда, способная победить кого угодно. Но, усиляя состава, нам нужно навёрстывать упущенное, поскольку было много травм. В этом сезоне выживет тот, кто будет готов лучше всех», — приводит слова тен Хага журналист Крис Уилер.

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» стал восьмым в чемпионате страны и выиграл Кубок Англии.