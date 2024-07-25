ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаВ свободном плавании. Футболисты РПЛ, ставшие безработными этим летом
  • 18:36
    • Испания в овертайме обыграла Италию и вышла в финал юношеского чемпионата Европы
  • 17:52
    • Аванесян пробилась в финал турнира в Яссах, где сыграет против Мирры Андреевой
  • 16:08
    • Мирра Андреева пробилась в финал турнира в Яссах
  • 15:39
    • ФХР расторгла договор с КХЛ о правах на проведение чемпионата России
  • 15:51
    • Капитан «Зенита» продлил контракт с клубом
    Все новости спорта

    Погба: Сосредоточен на том, чтобы оставаться в форме и ждать итогового решения

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Сборная Франции Футбол Франции
    Полузащитник Поль Погба высказался о том, чем сейчас занимается.

    Поль Погба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Поль Погба

    Напомним, что французский футболист получил четыре года дисквалификации за применение допинга, после чего туринский «Ювентус» разорвал с ним контракт.

    «Трудно быть полностью честным. Футбол был частью моей жизни с тех пор, как я себя помню. Однако у меня есть моя семья, моя вера, мои друзья и мои болельщики, которые меня поддерживают, что облегчает задачу.

    Все будет хорошо. Хотя я не могу много говорить об этом, все дороги ведут к дате рассмотрения апелляции. До тех пор я сосредоточен на том, чтобы оставаться в форме и ждать итогового решения», — цитирует Погба издание Forbes.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» прервёт победную серию соперника?
  • «Шериф» — «Эльфсборг». Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
  • «Милсами» даст бой вице-чемпиону Казахстана?
  • «Милсами» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
  • «Торпедо» Кутаиси добьется победы на Кипре?
  • «Омония» — «Торпедо» Кутаиси. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 25 июля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Шериф — Эльфсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Милсами — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Омония — Торпедо Кутаиси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Зимбру — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Балтика — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  2.31
  • Прогноз на матч Клуж — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.77
  • Экспресс дня 26 июля
  • Завтра в 20:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры