Погба: Сосредоточен на том, чтобы оставаться в форме и ждать итогового решения

Полузащитниквысказался о том, чем сейчас занимается.

Напомним, что французский футболист получил четыре года дисквалификации за применение допинга, после чего туринский «Ювентус» разорвал с ним контракт.

«Трудно быть полностью честным. Футбол был частью моей жизни с тех пор, как я себя помню. Однако у меня есть моя семья, моя вера, мои друзья и мои болельщики, которые меня поддерживают, что облегчает задачу.

Все будет хорошо. Хотя я не могу много говорить об этом, все дороги ведут к дате рассмотрения апелляции. До тех пор я сосредоточен на том, чтобы оставаться в форме и ждать итогового решения», — цитирует Погба издание Forbes.