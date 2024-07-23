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    Европейские лиги подали жалобу против ФИФА из-за «перегруженного» календаря

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    Английская Премьер-лига присоединилась к официальной жалобе против ФИФА из-за слишком насыщенного календаря матчей. Об этом сообщает издание The Athletic.

    Английская Премьер-лига
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    Английская Премьер-лига

    Стало известно, что жалоба в Европейскую комиссию будет подана совместно FIFPRO Europe (организацией, представляющей интересы профессиональных футболистов) и европейскими лигами, представляющими профессиональный футбол более чем в 30 странах. Среди тех, кто также выступил против ФИФА — испанская Примера.

    В АПЛ считают, что действующий календарь от международной организации «непригоден» и «ставит под угрозу здоровье игроков».

    В совместном заявлении европейских лиг, Ла Лиги и FIFPRO Europe говорится: «ФИФА последовательно отказывается включать национальные лиги и союзы игроков в процесс принятия решений».

    В жалобе утверждается, что «поведение ФИФА нарушает конкурентное законодательство ЕС (Европейского Союза) и, в частности, представляет собой злоупотребление доминирующим положением», при этом добавляется, что руководящий орган мирового футбола имеет «конфликт интересов» будучи как глобальным регулятором футбола, так и организатором соревнований.

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    • Напомним, что новый сезон английской Премьер-лиги стартует 16-го августа, а заканчивает 25-го мая. Полный календарь матчей можно посмотреть по этой ссылке.

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