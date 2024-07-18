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    Черчесов ответил на вопрос, хочет ли он однажды вернуться в «Спартак»

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    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов опроверг слухи о том, что он хочет работать в «Спартаке».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Во-первых, это абсолютная неправда. Никто, еще раз повторяю, никуда не бежит. Гештальт мы в других клубах закрыли, и мне, как говорится, нечего в этом плане сказать.

    Еще раз повторяю, я не знаю руководителей клуба. Основателя Леонида Арнольдовича я знал, естественно. Всегда его уважал и буду уважать. Абсолютно. Он нас и критиковал, и хвалил. Ну, знаешь, как это, у нас мужские отношения до сих пор, и здесь никаких проблем нет.

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    • Будет у них такая, как это сказать, возможность или желание, или цель поговорить, пообщаться — мы поговорим, пообщаемся.

    Другое дело, что никогда не знаешь, чем это закончится. Потому что есть "Спартак", где я капитанил, где я выигрывал последний кубок СССР. Ну, много чего натворили. И понятно, поэтому, когда начинается, вспоминают тебя и ассоциируют», — сказал Черчесов в интервью YouTube-каналу «Рашен Football».

    Напомним, ранее Черчесов был вратарем и главным тренером «Спартака».

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