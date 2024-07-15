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    Черчесов заявил, что стал болельщиком «Зенита»

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    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов признался, что с недавних пор стал поддерживать «Зенит».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «В "Зените" работает мой товарищ Богданыч (Сергей Семак- прим.), делает великолепную работу. В том году мы часто переписывались, чаще, чем обычно, потому что я видел, что не так просто.

    В "Ференцвароше" я это проходил сам, на своей шкуре почувствовал, когда ты пятый раз чемпион, уже притирается.

    Вроде, делаешь свою работу так же, но окружение уже ведет себя так, как будто все само собой должно быть. Ничего само собой не бывает!

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    • Поэтому в том году в какой-то степени стал болельщиком "Зенита". В какой-то степени!», — сказал Черчесов в интервью YouTube-каналу «Рашен Football».

    Напомним, ранее Черчесов был вратарем и главным тренером «Спартака».

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