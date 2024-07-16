Черчесов поделился мнением о работе Саутгейта в сборной Англии

Главный тренер сборнойвысказался о работена посту главного тренера сборной

«Как отношусь к Саутгейту? Как к тренеру, который два раза подряд вышел в финал чемпионата Европы. Случайностей же не бывает. Три года назад в финале они сыграли лучше, чуть иначе. В этот раз был чуть другой состав, а тренер зависит от игроков. Плюс, как мне кажется, лидеры подошли к турниру несвежими.

Саутгейт их готовил к каждой игре, перестраивал какие-то вещи. Футбол — это спорт. А спорт — это результат. За артистизм ничего не дают. Хотя, конечно, я и мои коллеги стараемся, чтобы игра была зрелищная. Но бывают обстоятельства. Зря Саутгейта критикуют.

Давление на Англию похоже на то, которое было на меня перед домашним турниром? Немного. Мы тогда готовились два года, были в поиске. А когда ты ищешь, просчёты будут. Это нам помогло. В итоге мы подошли к турниру в оптимальном состоянии.

Саутгейт уже уже восемь лет в сборной, у него всё набито. Он давал результат. И у него, и у Дешама в этом году чуть-чуть не сошлось. У Дидье Мбаппе нос сломал, Гризманн в неоптимальной форме приехал. Но оба тренера делали максимум, чтобы при их состоянии пройти как можно дальше, — сказал Черчесов Чемпионату.

Сегодня, 16-го июля стало известно о том, что Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии после поражения национальной команды в финале Евро-2024 против Испании (1:2).