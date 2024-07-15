Ямаль: Моя мечта сбылась

Хавбек сборной Испаниивысказался о победе в финале Евро-2024. Испанцы одолели Англию со счетом 2:1.

17-летний Ямаль на Евро-2024 в семи матчах забил один мяч и сделал 4 ассиста.

«Я очень счастлив, это мечта. Лучший подарок, который я мог получить. Теперь хочу вернуться домой и отпраздновать победу со своей семьей. Англичане оказывали на нас большое давление, но мы всегда возвращаемся в игру и в конечном итоге побеждаем. Мои товарищи по команде мне очень помогают, мне с ними комфортно, и я очень счастлив», — приводит Marca слова Ямаля.

Испанцы выиграли чемпионат Европы в четвертый раз в истории.