Скалони высказался о своем будущем в сборной Аргентины

Лионель Скалони Фото: globallookpress.com
Аргентинцы выиграли в финале у Колумбии (1:0) и защитили чемпионский титул на Кубке Америки.
В 2022 году сборная Аргентины под руководством выиграла чемпионат мира, а в 2021-м стала победителем Финалиссимы.
«Сейчас у меня осталось два года по контракту.
Нужно сказать президенту нашей ассоциации, чтобы он подписал со мной контракт на 15 лет, и я сделаю это!», — приводит слова 46-летнего специалиста журналист Фабрицио Романо.
Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года.