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    • Скалони высказался о своем будущем в сборной Аргентины
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    Скалони высказался о своем будущем в сборной Аргентины

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    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы на Кубке Америки заявил, что не собирается покидать свой пост.

    Лионель Скалони
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    Лионель Скалони

    Аргентинцы выиграли в финале у Колумбии (1:0) и защитили чемпионский титул на Кубке Америки.

    В 2022 году сборная Аргентины под руководством выиграла чемпионат мира, а в 2021-м стала победителем Финалиссимы.

    «Сейчас у меня осталось два года по контракту.

    Нужно сказать президенту нашей ассоциации, чтобы он подписал со мной контракт на 15 лет, и я сделаю это!», — приводит слова 46-летнего специалиста журналист Фабрицио Романо.

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