Скалони высказался о своем будущем в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентиныпосле победы на Кубке Америки заявил, что не собирается покидать свой пост.

Аргентинцы выиграли в финале у Колумбии (1:0) и защитили чемпионский титул на Кубке Америки.

В 2022 году сборная Аргентины под руководством выиграла чемпионат мира, а в 2021-м стала победителем Финалиссимы.

«Сейчас у меня осталось два года по контракту.

Нужно сказать президенту нашей ассоциации, чтобы он подписал со мной контракт на 15 лет, и я сделаю это!», — приводит слова 46-летнего специалиста журналист Фабрицио Романо.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года.