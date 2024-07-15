Каррагер: Саутгейт должен остаться в сборной Англии

«Гарет вывел сборную страны во второй финал, где она заслуженно потерпела поражение от более сильной команды, но его выбор состава или игровые решения не сыграли хоть сколько-нибудь решающую роль в этом матче. Я был уверен, что Саутгейт должен остаться, несмотря на то, выиграет он или проиграет. Пропущенный на 87-й минуте гол ничего не изменил.
Как и на протяжении всего турнира, Саутгейт выбирал состав из лучших доступных игроков. Многие игроки сборной Англии попали бы в состав Испании, насколько хороши в техническом плане Беллингем и Фоден. Саутгейт не мог предвидеть, что игроки будут настолько пассивны и не уверены в себе в финале, и что они будут так разочаровывать на протяжении всего турнира. Звездные игроки должны были проявить себя гораздо лучше, чтобы Англия победила.
Когда Саутгейт делал замены, они работали. В этом плане он провел свой лучший турнир. Те, кто считает, что эра Саутгейта прошла, не могут быть уверены, что найдется кто-то лучше него, кто захотел бы его заменить или лучше подошел бы для этой работы.
Конечно, изменения необходимы. В отборе на Евро-2024 Англия строила игру вокруг Харри Кейна, а закончила турнир как команда, построенная вокруг Беллингема и Фодена. Саутгейт начал перестраивать состав еще до начала Евро, привлекая молодых игроков, и решил оставить Беллингема и Фодена в стартовом составе, несмотря на проблемы с балансом в предыдущих матчах. Потому что эти игроки представляют будущее Англии. К 2026 году они станут еще более зрелыми и совершенными игроками.
За восемь лет Саутгейт, дважды дошедший до финала и один раз — до полуфинала, заслужил право самостоятельно определять свое будущее», — написал в соцсети Каррагер.