Каррагер: Саутгейт должен остаться в сборной Англии

Бывший защитник сборной Англии, а ныне эксперт на ТВрассказал, почемудолжен продолжать тренировать сборную Англии.

«Гарет вывел сборную страны во второй финал, где она заслуженно потерпела поражение от более сильной команды, но его выбор состава или игровые решения не сыграли хоть сколько-нибудь решающую роль в этом матче. Я был уверен, что Саутгейт должен остаться, несмотря на то, выиграет он или проиграет. Пропущенный на 87-й минуте гол ничего не изменил.

Как и на протяжении всего турнира, Саутгейт выбирал состав из лучших доступных игроков. Многие игроки сборной Англии попали бы в состав Испании, насколько хороши в техническом плане Беллингем и Фоден. Саутгейт не мог предвидеть, что игроки будут настолько пассивны и не уверены в себе в финале, и что они будут так разочаровывать на протяжении всего турнира. Звездные игроки должны были проявить себя гораздо лучше, чтобы Англия победила.

Когда Саутгейт делал замены, они работали. В этом плане он провел свой лучший турнир. Те, кто считает, что эра Саутгейта прошла, не могут быть уверены, что найдется кто-то лучше него, кто захотел бы его заменить или лучше подошел бы для этой работы.

Конечно, изменения необходимы. В отборе на Евро-2024 Англия строила игру вокруг Харри Кейна, а закончила турнир как команда, построенная вокруг Беллингема и Фодена. Саутгейт начал перестраивать состав еще до начала Евро, привлекая молодых игроков, и решил оставить Беллингема и Фодена в стартовом составе, несмотря на проблемы с балансом в предыдущих матчах. Потому что эти игроки представляют будущее Англии. К 2026 году они станут еще более зрелыми и совершенными игроками.

За восемь лет Саутгейт, дважды дошедший до финала и один раз — до полуфинала, заслужил право самостоятельно определять свое будущее», — написал в соцсети Каррагер.