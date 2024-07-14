Хуан Мата: Сборная Испании хочет атаковать, но нужно проявлять осторожность

Бывший полузащитник сборнойрассказал о том, как национальной команде надо играть противв финале Евро-2024.

«Мы боимся. Вчера я был уверен, но сегодня я боюсь. У Англии есть футболисты, способные выиграть матч за секунду. Мы знаем, что подходим к финалу в качестве фаворитов, но также знаем, на что способна Англия.

Мы хотим атаковать, но нужно проявлять осторожность, потому что в таком случае будут появляться свободные зоны сзади, и это может быть использовано. У нас возникнут проблемы, если Англия будет этим пользоваться», — сказал Хуан Мата Daily Mail.

Напомним, что финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии стартовал в 22:00 мск. После 27-и минут игры счет — 0:0. Следите за ходом поединка по этой ссылке.