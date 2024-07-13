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    Семак: У Испании самая играющая команда на Евро-2024

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча между сборными Англии и Испании в финале Евро-2024.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Англия заслуженно вышла в финал Евро‑2024, потому что смотрелась чуть лучше Нидерландов в полуфинале. И вообще Англия, на мой взгляд, более интересная команда и по именам, и по игровым возможностям.

    Что касается Испании — это самая играющая команда на турнире. И насчет заслуженности ее выхода в финал никаких вопросов быть не может.

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    Так что финал будет достаточно интересный. Обе команды играют в футбол. И там и там есть индивидуально сильные футболисты. Нас ждет хороший решающий матч», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

  • Превью финала Евро-2024: Испания против Англии
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    • Финальный матч Евро-2024 между сборными Англии и Испании пройдет 14 июля в Берлине, начало — в 22:00 мск.

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