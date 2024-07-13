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    Иммобиле подтвердил, что уходит из «Лацио»

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    Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле подтвердил, что покидает римскую команду.

    Чиро Иммобиле
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    Чиро Иммобиле

    Футболист продолжит карьеру в Турции. Нападающий перейдет в «Бешикташ».

    «Эти восемь лет были великолепными. Исключительный путь, но как у любой истории, у нее есть начало и конец. Болельщики были просто фантастическими, они мне дали все.

    Сожалею ли я? Нет, решение было сделано в спокойной обстановке. Последние полтора года были не самыми легкими, и я считаю правильным [уход из клуба сейчас]. Никто в этом не виноват.

    Самое главное — сохранять спокойствие в принятии подобных решений. Мне очень жаль, ведь в Риме моя семья приобрела стабильность. Когда "Бешикташ" сделал предложение, я поговорил с женой и президентом клуба.

    Я покидаю "Лацио" с замечательным тренером, мне очень нравится подход Марко Барони. Это команда будет очень молода и голодна. Я буду болеть за них из Турции», — цитирует игрока Football Italia со ссылкой на Sky Sports Italia.

    Иммобиле играл за «Лацио» с 2016 года. В активе нападающего 207 голов и 54 результативные передачи в 340 матчах за римлян.

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