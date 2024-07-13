Иммобиле подтвердил, что уходит из «Лацио»

Форвард «Лацио»подтвердил, что покидает римскую команду.

Футболист продолжит карьеру в Турции. Нападающий перейдет в «Бешикташ».

«Эти восемь лет были великолепными. Исключительный путь, но как у любой истории, у нее есть начало и конец. Болельщики были просто фантастическими, они мне дали все.

Сожалею ли я? Нет, решение было сделано в спокойной обстановке. Последние полтора года были не самыми легкими, и я считаю правильным [уход из клуба сейчас]. Никто в этом не виноват.

Самое главное — сохранять спокойствие в принятии подобных решений. Мне очень жаль, ведь в Риме моя семья приобрела стабильность. Когда "Бешикташ" сделал предложение, я поговорил с женой и президентом клуба.

Я покидаю "Лацио" с замечательным тренером, мне очень нравится подход Марко Барони. Это команда будет очень молода и голодна. Я буду болеть за них из Турции», — цитирует игрока Football Italia со ссылкой на Sky Sports Italia.

Иммобиле играл за «Лацио» с 2016 года. В активе нападающего 207 голов и 54 результативные передачи в 340 матчах за римлян.