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    «Милан» может подписать защитника сборной Сербии

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    «Милан» рассматривает возможность приобретения защитника сборной Сербии и «Зальцбурга» Страхини Павловича.

    Страхиня Павлович
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    Страхиня Павлович

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже ведут переговоры о трансфере 23-летнего футболиста.

    Источник также подтвердил, что «Милан» может подписать защитника Эмерсона Рояла из «Тоттенхэма» и полузащитника «Монако» Юссуфа Фофана.

    Transfermarkt оценивает стоимость Павловича в 25 миллионов евро. В сезоне-2023/24 он провел в чемпионате Австрии 26 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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