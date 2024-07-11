«Милан» может подписать защитника сборной Сербии

рассматривает возможность приобретения защитника сборной Сербии и «Зальцбурга»

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже ведут переговоры о трансфере 23-летнего футболиста.

Источник также подтвердил, что «Милан» может подписать защитника Эмерсона Рояла из «Тоттенхэма» и полузащитника «Монако» Юссуфа Фофана.

Transfermarkt оценивает стоимость Павловича в 25 миллионов евро. В сезоне-2023/24 он провел в чемпионате Австрии 26 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что «Милан» вышел из переговоров по трансферу Джошуа Зиркзе.