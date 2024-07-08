«Милан» вышел из переговоров по трансферу Зиркзе

Джошуа Зиркзе Фото: globallookpress.com
«Зиркзе? Для нас это уже пройденный этап.
Мы хотим подписать другого нападающего, но я не назову вам его имени», — приводит слова Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что «Милан» не смог договориться с агентами нидерландского футболиста о сумме комиссионных платежей.
В ближайшее время Зиркзе может стать игроком «Манчестер Юнайтед».
Transfermarkt оценивает стоимость Зиркзе в 50 миллионов евро. Летом 2022 года «Болонья» выкупила Джошуа у «Баварии» за 8,5 миллиона.
В текущем сезоне Зиркзе провел в чемпионате Италии 34 матча, забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.