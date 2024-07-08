«Милан» вышел из переговоров по трансферу Зиркзе

Советник руководства «Милана»подтвердил, что клуб прекратил вести переговоры спо трансферу нападающего

«Зиркзе? Для нас это уже пройденный этап.

Мы хотим подписать другого нападающего, но я не назову вам его имени», — приводит слова Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Милан» не смог договориться с агентами нидерландского футболиста о сумме комиссионных платежей.

В ближайшее время Зиркзе может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Transfermarkt оценивает стоимость Зиркзе в 50 миллионов евро. Летом 2022 года «Болонья» выкупила Джошуа у «Баварии» за 8,5 миллиона.

В текущем сезоне Зиркзе провел в чемпионате Италии 34 матча, забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.