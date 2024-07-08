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    «Милан» вышел из переговоров по трансферу Зиркзе

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    Советник руководства «Милана» Златан Ибрагимович подтвердил, что клуб прекратил вести переговоры с «Болоньей» по трансферу нападающего Джошуа Зиркзе.

    Джошуа Зиркзе
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    Джошуа Зиркзе

    «Зиркзе? Для нас это уже пройденный этап.

    Мы хотим подписать другого нападающего, но я не назову вам его имени», — приводит слова Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо.

    Ранее сообщалось, что «Милан» не смог договориться с агентами нидерландского футболиста о сумме комиссионных платежей.

    В ближайшее время Зиркзе может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Зиркзе в 50 миллионов евро. Летом 2022 года «Болонья» выкупила Джошуа у «Баварии» за 8,5 миллиона.

    В текущем сезоне Зиркзе провел в чемпионате Италии 34 матча, забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.

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