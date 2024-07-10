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    Пикфорд: Мне нравится играть под давлением, у меня тогда все получается

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    Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд высказался о давлении, которое оказывается на национальную команду перед ключевыми матчами на Евро-2024.

    Джордан Пикфорд — голкипер сборной Англии
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    Джордан Пикфорд — голкипер сборной Англии

    «Мне нравится играть под давлением, у меня тогда всё получается. Я живу мечтой. Если вам не нравится то, что вы делаете, если вы не любите играть в футбол, то какой в этом смысл?» — приводит слова Пикфорда официальный сайт УЕФА.

    Напомним, что сборная Англии встретится с Нидерландами в рамках 1/2 финала Евро-2024 сегодня, 10-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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