Пикфорд: Мне нравится играть под давлением, у меня тогда все получается

Голкипер сборнойвысказался о давлении, которое оказывается на национальную команду перед ключевыми матчами на Евро-2024.

«Мне нравится играть под давлением, у меня тогда всё получается. Я живу мечтой. Если вам не нравится то, что вы делаете, если вы не любите играть в футбол, то какой в этом смысл?» — приводит слова Пикфорда официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Англии встретится с Нидерландами в рамках 1/2 финала Евро-2024 сегодня, 10-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получит рыцарский титул, если национальная команда выиграет Евро-2024.