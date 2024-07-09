Губерниев: Соперничество Франции и Англии в финале украсит чемпионат Европы

Известный комментаторвысказался о предстоящих полуфинальных матчах Евро-2024 Испания — Франция и Нидерланды — Англия.

«Англичане выиграют и выйдут в финал. Здесь не может быть двух мнений. А потом еще и титул возьмут. Абсолютно прагматичная игра, которая становится лучше с каждым шагом. Эта игра принесет успех и результат. Думаю, что испанцы лягут под натиском французов. А соперничество Франции и Англии в финале украсит чемпионат Европы», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица Евро-2024

Испания и Франция сыграют 9 июля, а Нидерланды и Англия сойдутся 10 июля. Оба матча начнутся в 22.00 мск.