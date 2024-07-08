Титов не видит фаворитов в полуфиналах Евро-2024

Бывший капитан сборной Россиивысказался о предстоящих полуфинальных матчах Евро-2024.

«Сейчас осталось четыре сборных, которые в равной степени могут претендовать на титул. Кто-то идет фаворитом, как Испания, а кто-то аутсайдером, как Нидерланды. Но тем и интересен футбол, что неизвестно, как все в итоге сложится. Кстати, голландцы с 1988 года так и не становились чемпионами, если мне не изменяет память. Почему бы им спустя 36 лет не попробовать добиться чего-то значимого? Поэтому я никого не исключаю из возможных победителей, так как для меня сейчас нет четкого фаворита», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

В полуфиналах встретятся Испания и Франция (9 июля), а также Нидерланды и Англия (10 июля).