Непомнящий не считает Испанию главным фаворитом чемпионата Европы

Российский тренервысказался о победе Испании над Германией в 1/4 финала Евро-2024. Матч прошел 5 июля.

Испанцы дожали соперника в дополнительное время. Решающий гол был забит на 119-й минуте.

«Слово "провал" никак не подходит к вылету сборной Германии с домашнего Евро. Ведь немцы играли хорошо и уступили не кому-то, а сборной Испании, которая сейчас в порядке. Я высоко оцениваю игру сборной Германии на этом Евро. Не факт, что теперь испанцы — главные фавориты чемпионата Европы, потому что во вчерашнем матче мы увидели много изъянов у Испании», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

Испания в 1/2 финала Евро сыграет с командой Франции, которая ранее взяла верх над Португалией.