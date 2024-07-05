Испания — Германия. Онлайн

Сборные Испании и Германии сыграют между собой в рамках четвертьфинала чемпионата Европы 2024 года. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Матч состоится в Штутгарте, начало — в 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Испания

Сборная Испании вышла из группы, одержав победы во всех трех матчах. Соперниками «Красной фурии» на данном этапе стали Италия, Хорватия и Албания. Испанцы забили в совокупности 5 голов, не пропустив при этом ни разу.

В первом туре сборная под руководством Луиса де ла Фуэнте разгромила Хорватию со счетом 3:0. В следующей игре с Италией исход матча решил автогол (1:0), а в заключительной встрече группового этапа испанцы минимально одолели Албанию (1:0).

Соперником испанской сборной по 1/8 финала стала Грузия. «Красная фурия» пропустила первой на 18-й минуте, но затем забила в ворота соперника четыре мяча — победа 4:1. Голами отличились Родри, Руис, Уильямс и Ольмо.

Германия

Хозяева турнира заняли первое место на групповом этапе в компании Швейцарии, Венгрии и Шотландии. Германия набрала итоговые 7 очков при двух победах и одной ничьей. Разница забитых и пропущенных мячей составила 8:2.

В матче открытия Евро-2024 Германия уверенно обыграла сборную Шотландии — 5:1. Во втором туре подопечные Юлиана Нагельсмана одержали сухую победу над Венгрией (2:0), а в заключительной игре группового этапа вырвали ничью у Швейцарии — 1:1.

На первой стадии плей-офф немцы принимали в Дортмунде сборную Дании. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Бундестим благодаря голам Хаверца (с пенальти) и Мусиалы во втором тайме.

Личные встречи

Последний раз сборные Германии и Испании сыграли между собой вничью (1:1) в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре-2022.

Испанцы одержали 4 победы в 10-ти последних матчах, Германия оказалась сильнее в 2-х случаях и еще 4 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Испания — Германия с коэффициентом 1.82.