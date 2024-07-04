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    • «Крылья Советов» и «Рубин» сыграли в результативную ничью
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    «Крылья Советов» и «Рубин» сыграли в результативную ничью

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    «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином» в рамках предсезонного матча.

    Валентин Вада
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    Валентин Вада

    Игра состоялась в Казани и завершилась со счетом 2:2.

    В составе «Рубина» отличились Никола Чумич (29‑я минута) и Валентин Вада (с пенальти, 58).

    У «Крыльев» автором гола стал Владимир Писарский (89). Еще один мяч отправил в собственные ворота футболист «Рубина» Егор Тесленко (47).

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  • 02/06/2024

    • «Рубин» в следующем товарищеском матче встретится 7 июля с «Енисеем». «Крылья Советов» в тот же день сыграют против «Сокола».

    Товарищеский матч
    «Крылья Советов» (Самара) — «Рубин» (Казань) — 2:2 (0:1)
    Голы: Чумич, 28 (0:1). Тесленко, 47 — в свои ворота (1:1). Вада, 59 — с пенальти (1:2). В.Писарский, 89 (2:2)«Крылья Советов»: Ломаев (С.Песьяков, 46), Солдатенков (И.Гапонов, 46), Рассказов (Д.Иванисеня, 46), Евгеньев (Г.Зотов, 46), Печенин (М.Витюгов, 46), Костанца (Д.Цыпченко, 46), Рахманович (В.Писарский, 46), Бабкин (И.Бобер, 64), Ороско (Д.Якуба, 64), Гарре (Д.Пушкарев, 64), Шитов (Г.Бейл, 46)«Рубин»: Нигматуллин (Ставер, 46), Вуячич, Грицаенко, Тесленко, Рожков (Иванов, 80), А.В.Зотов (Апшацев, 46), Кабутов, Вада, Чумич (Васильев, 46), Юкич (Лисакович, 80), Шабанхаджай
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