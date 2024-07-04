«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли в результативную ничью

сыграли вничью св рамках предсезонного матча.

Игра состоялась в Казани и завершилась со счетом 2:2.

В составе «Рубина» отличились Никола Чумич (29‑я минута) и Валентин Вада (с пенальти, 58).

У «Крыльев» автором гола стал Владимир Писарский (89). Еще один мяч отправил в собственные ворота футболист «Рубина» Егор Тесленко (47).

«Рубин» в следующем товарищеском матче встретится 7 июля с «Енисеем». «Крылья Советов» в тот же день сыграют против «Сокола».