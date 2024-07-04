«Арсенал» может приобрести защитника сборной Италии

Защитник «Болоньи» и сборной Италиипродолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации журналиста Фабрицио Романо, серьезный интерес к итальянцу проявляет «Арсенал».

Источник при этом утверждает, что Калафьори уже дал согласие на переход в лондонский клуб.

Основным конкурентом «Арсенала» в борьбе за игрока сборной Италии будет «Челси».

Также отмечается, что «Болонья» намерена получить за Калафьори не менее 50 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Калафьори в 30 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в Серии А 30 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.