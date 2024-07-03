«Локомотив» определился с составом на второй летний сбор

Стал известен состав московскогона второй летний сбор. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Команда продолжит подготовку к сезону-2024/2025 на базе в Баковке с 3 по 13 июля.

«В сборе примут участие Егор Погостнов, Данила Годяев и Дмитрий Радиковский, которые провели первую половину сезона в аренде в дзержинском "Арсенале". Вратарь Даниил Веселов будет в команде на просмотре. Марио Митай присоединится позднее из-за выступления на Евро-2024», — написано в сообщении клуба.

На втором сборе «Локомотив» сыграет с калининградской «Балтикой» и белградским «Партизаном». Оба матча пройдут на стадионе «РЖД Арена» 6 и 10 июля соответственно.