Сборные Румынии и Нидерландов сыграют между собой в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024. Матч состоится в Мюнхене, начало — в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Румыния

В группе E все четыре сборные набрали по 4 очка, но именно румыны стали в ней первыми за счет дополнительных показателей. Для «трехцветных» это второй выход в плей-офф в истории. В 2000 году Румыния проиграла итальянцам в четвертьфинале.

Подопечные Эдвард Йордэнеску начали нынешний Евро с бодрой победы над Украиной (3:0). Голы за румынскую сборную забили Станчу, Рэзван Марин и Дрэгуш.

Во втором туре Румыния пропустила от Бельгии в каждом из таймов, проиграв со счетом 0:2. И наконец в матче со Словаками «трехцветных» устраивала и ничья, которую в итоге команды и расписали — 1:1.

Нидерланды

Сборная Нидерландов вышла в плей-офф с третьего места, пропустив вперед французов и австрийцев. «Оранжевые» набрали 4 очка при одной победе, ничьей и поражении.

В стартовом туре подопечные Роналда Кумана добились волевой победы над Польшей — 2:1. При счете 1:0 в пользу соперника Гакпо сравнял на 29-й минуте, а Вегхорст принес три очка на 83-й.

Следующая игра против французов завершилась без забитых мячей (0:0), а вот в заключительном туре сборная Нидерландов устроила настоящую битву с австрийцами. «Оранжевые» дважды отыгрывались по ходу матча, но все же уступили сопернику в один мяч — 2:3.

Личные встречи

В 10-ти матчах сборная Нидерландов одержала 8 побед, в одной игре оказалась сильнее Румыния и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Румыния — Нидерланды с коэффициентом 1.92.