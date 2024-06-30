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    Акинфеев: Если бы не Доннарумма сборная Италии пропустила бы больше и вылетела еще раньше

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    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об игре вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы на Евро-2024.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Многие вешают голы на вратарей, но в матче со Швейцарией к Доннарумме вопросов быть не может. Он провел очень хороший турнир, но, как говорят, со слабой командой. Он один из лучших, если не лучший, на своей позиции на Евро. Думаю, он и Мамардашвили где-то в топ-3.

    Считаю, если бы не Доннарумма, Италия бы однозначно пропустила больше голов и вылетела бы еще раньше, на групповом этапе. Я не считаю, что в эпизоде с голом Модрича у него была ошибка. Он сделал свое дело. Тут защитники должны страховать вратаря. Но получилось так, как получилось», — сказал Акинфеев в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

    Напомним, что Италия уступила Швейцарии в 1/8 финала Евро-2024 и покинула турнир.

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