Акинфеев: Если бы не Доннарумма сборная Италии пропустила бы больше и вылетела еще раньше

Голкипер ЦСКАвысказался об игре вратаря сборной Италиина Евро-2024.

«Многие вешают голы на вратарей, но в матче со Швейцарией к Доннарумме вопросов быть не может. Он провел очень хороший турнир, но, как говорят, со слабой командой. Он один из лучших, если не лучший, на своей позиции на Евро. Думаю, он и Мамардашвили где-то в топ-3.

Считаю, если бы не Доннарумма, Италия бы однозначно пропустила больше голов и вылетела бы еще раньше, на групповом этапе. Я не считаю, что в эпизоде с голом Модрича у него была ошибка. Он сделал свое дело. Тут защитники должны страховать вратаря. Но получилось так, как получилось», — сказал Акинфеев в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, что Италия уступила Швейцарии в 1/8 финала Евро-2024 и покинула турнир.