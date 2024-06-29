«Интер» заплатит 15 млн евро за вратаря «Дженоа»

Миланскийподпишет вратаря «Дженоа»

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

«Интер» заплатит 15 миллионов евро за 26-летнего испанца.

На следующей неделе Мартинес пройдет медосмотр, после чего «нерадзурри» сделают официальное объявление о трансфере.

Transfermarkt оценивает стоимость Мартинеса в восемь миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 36 матчей, в которых пропустил 43 гола.

«Дженоа» выкупила «Мартинеса» у «Лейпцига» в июле 2023 года за 3,5 миллиона евро.