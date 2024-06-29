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    «Интер» заплатит 15 млн евро за вратаря «Дженоа»

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    Миланский «Интер» подпишет вратаря «Дженоа» Хосепа Мартинеса.

    Хосеп Мартинес
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    Хосеп Мартинес

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

    «Интер» заплатит 15 миллионов евро за 26-летнего испанца.

    На следующей неделе Мартинес пройдет медосмотр, после чего «нерадзурри» сделают официальное объявление о трансфере.

    Transfermarkt оценивает стоимость Мартинеса в восемь миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 36 матчей, в которых пропустил 43 гола.

    «Дженоа» выкупила «Мартинеса» у «Лейпцига» в июле 2023 года за 3,5 миллиона евро.

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