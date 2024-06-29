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    Алдонин: Какой смысл перехода Соболева в «Зенит»

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    Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал возможный трансфер форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «С точки зрения спортивной составляющей для Соболева, безусловно, переход в "Зенит" — это плюс. У него будет выше конкуренция за место в составе. Ну, заработать он там сможет. Но по факту обе команды борются за чемпионство. Смысл этого перехода?» — цитирует Алдонина «Советский спорт».

    Недавно появилась информация, что клубы ведут переговоры о трансфере за € 12 млн.

    В минувшем сезоне Соболев сыграл за «Спартак» 34 матча, забил 10 мячей, сделал 9 ассистов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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