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    Роналду чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро-2024

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    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал игроком чаще всех попадающим в офсайд на групповом этапе чемпионата Европы — 2024.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Португальский форвард оказался в положении вне игры пять раз. Второе место по данному показателю занял нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга (4 раза). Третью строчку делят нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Артём Довбик (Украина) и Расмус Хойлунд (Дания) — 3 раза.

    Роналду на групповом этапе сыграл во всех трёх матчах и отдал 1 голевую передачу.

    Португалия заняла первое место с 6 очками в группе F с Турцией (6 очков), Грузией (4 очка) и Чехией (1 очко). В 1/8 финала Евро-2024 португальцы сыграют 1 июня со сборной Словении.

    Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.

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