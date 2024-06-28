Роналду чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро-2024

Нападающий сборной Португалиистал игроком чаще всех попадающим в офсайд на групповом этапе чемпионата Европы — 2024.

Португальский форвард оказался в положении вне игры пять раз. Второе место по данному показателю занял нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга (4 раза). Третью строчку делят нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Артём Довбик (Украина) и Расмус Хойлунд (Дания) — 3 раза.

Роналду на групповом этапе сыграл во всех трёх матчах и отдал 1 голевую передачу.

Португалия заняла первое место с 6 очками в группе F с Турцией (6 очков), Грузией (4 очка) и Чехией (1 очко). В 1/8 финала Евро-2024 португальцы сыграют 1 июня со сборной Словении.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.