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    Ямаль не сыграет за сборную Испании на олимпийском турнире в Париже

    Футбол Сборная Испании Футбол Испании Барселона
    Стал известен состав сборной Испании на футбольный олимпийский турнир в Париже.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль и атакующий полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс пропустят предстоящий турнир на Олимпиаде.

    Вратари: Арнау Тенас («ПСЖ»), Жоан Гарсия («Эспаньол»), Алехандро Итурбе («Атлетико»);

    защитники: Пау Кубарси («Барселона»), Серхио Гомес («Манчестер Сити»), Эрик Гарсия («Барселона»), Кристиан Москера («Валенсия»), Пачеко («Алавес»), Хуанлу Санчес («Севилья»), Марк Пубиль («Альмерия»), Мигель Гутьеррес («Жирона»), Хуан Миранда («Бетис»);

    полузащитники: Беньят Турриентес («Реал Сосьедад»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Адриан Бернабе («Парма»), Пабло Барриос («Атлетико»), Аймар Орос («Осасуна»);

    нападающие: Фермин Лопес («Барселона»), Диего Лопес Ногероль («Валенсия»), Камело («Райо»), Саму Омородион («Атлетико»), Абель Руис («Брага»).

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