Ямаль не сыграет за сборную Испании на олимпийском турнире в Париже

Стал известен состав сборнойна футбольный олимпийский турнир в Париже.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль и атакующий полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс пропустят предстоящий турнир на Олимпиаде.

Вратари: Арнау Тенас («ПСЖ»), Жоан Гарсия («Эспаньол»), Алехандро Итурбе («Атлетико»);

защитники: Пау Кубарси («Барселона»), Серхио Гомес («Манчестер Сити»), Эрик Гарсия («Барселона»), Кристиан Москера («Валенсия»), Пачеко («Алавес»), Хуанлу Санчес («Севилья»), Марк Пубиль («Альмерия»), Мигель Гутьеррес («Жирона»), Хуан Миранда («Бетис»);

полузащитники: Беньят Турриентес («Реал Сосьедад»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Адриан Бернабе («Парма»), Пабло Барриос («Атлетико»), Аймар Орос («Осасуна»);

нападающие: Фермин Лопес («Барселона»), Диего Лопес Ногероль («Валенсия»), Камело («Райо»), Саму Омородион («Атлетико»), Абель Руис («Брага»).

На олимпийском турнире футбольные сборные смогут включить в заявку только трех игроков старше 23 лет.

Футбольный турнир на Олимпиаде пройдет с 24 июля по 10 августа в Париже и еще шести городах Франции.