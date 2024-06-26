Сборная Чехии в Гамбурге сыграет с Турцией в рамках заключительного тура группы F. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Чехия

Сборная Чехии занимает третье место в группе F, набрав одно очко в двух матчах. Для того, чтобы выйти в плей-офф со второй строчки чехам сегодня обязательно нужно обыгрывать Турцию и рассчитывать на то, что Португалия не уступит крупно Грузии.

В первом туре на Евро-2024 сборная Чехии оказала достойное сопротивление португальцам. Команда под руководством Ивана Гашека открыла счет к середине второго тайма, но не смогла довести дело до победы, пропустив дважды на 69-й и 92-й минутах.

В матче второго тура сборная Чехии сыграла вничью с Грузией. Несмотря на 11 ударов в створ ворот, чехи смогли реализовать только один момент. Патрик Шик сравнял счет на 59-й минуте, зафиксировав итоговый результат — 1:1.

Турция

Турция занимает второе место в группе F, записав в свой актив три очка в двух матчах. Для того, чтобы выйти в плей-офф со второй позиции туркам сегодня достаточно не проиграть Чехии.

Подопечные Винченцо Монтеллы провели качественный матч в первом туре против Грузии. Турки забили три гола в ворота соперника, пропустив в свои лишь однажды — победа 3:1.

А вот второй матч против Португалии у Турции вообще не задался. Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась крупной победой португальцев — 3:0.

Личные встречи

Всего в 11-ти очных матчах на счету обеих сборных по пять побед и еще одна встреча завершилась вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Чехия — Турция с коэффициентом 2.69.