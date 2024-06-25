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    Тренер «Акрона» оценил последние трансферы клуба

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    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о подписании нескольких игроков в тольяттинский клуб.

    Заур Тедеев
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    Заур Тедеев

    Напомним, что руководство «Акрона» подписало контракты с полузащитником Стефаном Лончаром и защитником Пауло Витором.

    «В расположение клуба прибыли ещё два новичка — Пауло Витор и Стефан Лончар. Эти футболисты были рекомендованы селекционной службой спортивного отдела — у нас они хорошо работают. Мы очень рассчитываем на этих игроков. Один из них, так же, как и "Акрон", в прошлом сезоне, выходил в элитный дивизион Португалии. Пауло Витор был лидером своей команды, и я вижу в нём защитника, который в перспективе может стать лидером "Акрона". Молодой футболист с хорошими данными, но всё покажет работа.

    Стефан Лончар достаточно опытный футболист, у которого в прошлом есть достаточно много игр, проведённых на хорошем уровне. Это опорный полузащитник. В какой зоне он будет чаще играть, нам сказать пока сложно, но это либо верхний, либо нижний опорный. У него есть способности предвосхищать ситуацию. Если мы говорим о возможности атаковать, то и в этой стезе он выглядит выигрышнее всех тех кандидатов, которых мы просматривали на эту позицию», — приводит слова Тедеева пресс-служба «Акрона».

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