Тренер Чехии: Мы доминировали в игре, но не смогли забить второй гол

Главный тренер сборнойпрокомментировал ничейный результат своей команды в матче с(1:1) в рамках группового этапа Евро-2024.

«Я хотел бы поздравить Грузию и их тренера Вилли Саньоля с заработанным очком. Обе команды сыграли зрелищный матч, атмосфера была отличная.

Мы доминировали в игре, но не смогли забить второй гол. Двадцать шесть ударов говорят сами за себя. Но, признаться, мы рады, что соперник не реализовал свой шанс в контратаке на последней минуте», — цитирует Гашека пресс-служба УЕФА.

Напомним, что на 90+5-й минуте игрок сборной Грузии Саба Лобжанидзе оказался перед голкипером Чехии и пробил выше ворот.

После этого матча Чехия занимает 3-е место в своей группе с 1-м очком в активе. В следующем поединке сборная сыграет против Турции 26-го июня.