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    Тренер Чехии: Мы доминировали в игре, но не смогли забить второй гол

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    Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал ничейный результат своей команды в матче с Грузией (1:1) в рамках группового этапа Евро-2024.

    Иван Гашек — главный тренер сборной Чехии
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    Иван Гашек — главный тренер сборной Чехии

    «Я хотел бы поздравить Грузию и их тренера Вилли Саньоля с заработанным очком. Обе команды сыграли зрелищный матч, атмосфера была отличная.

    Мы доминировали в игре, но не смогли забить второй гол. Двадцать шесть ударов говорят сами за себя. Но, признаться, мы рады, что соперник не реализовал свой шанс в контратаке на последней минуте», — цитирует Гашека пресс-служба УЕФА.

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    • Напомним, что на 90+5-й минуте игрок сборной Грузии Саба Лобжанидзе оказался перед голкипером Чехии и пробил выше ворот.

    После этого матча Чехия занимает 3-е место в своей группе с 1-м очком в активе. В следующем поединке сборная сыграет против Турции 26-го июня.

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