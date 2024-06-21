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    Даку выступил с обращением после скандала на Евро-2024

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    Нападающий сборной Албании и «Рубина» Мирлинд Даку выступил с заявлением о скандале вокруг его слов на Евро-2024.

    Мирлинд Даку
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    Мирлинд Даку

    «Всем привет. Во-первых, я благодарен всем тем, кто поддерживал нас в хорошие и трудные моменты на Евро-2024. Как и у любого футболиста, в такие моменты эмоции переходят на другой уровень, который можно понять только на поле.

    Трудно описать ощущения от игры за эту национальную команду, за этих замечательных болельщиков, которые дарят нам безграничную любовь, как и наш девиз "Любите Албанию без границ". Чувствую, что я кого-то обидел после матча с Хорватией, это эффект от игры так сказался. Я продолжаю работать вместе со всей группой над нашими мечтами.

    Просить прощения свойственно мужчине, и я чувствую моральный и профессиональный долг сделать это ради всех тех, кто пострадал. С уважением, Мирлинд Даку», — написал албанец на своей странице.

    Несколько дней назад прошла информация кричал оскорбительные выкрики в сторону в сторону македонцев после игры второго тура с Хорватией (2:2).

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