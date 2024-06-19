Кокорин: Надо поздравить Смолова с возвращением в «Краснодар»

Нападающий кипрского «Ариса»оценил возвращение форвардав «Краснодар».

Накануне стало известно, что Смолов перешел в «Краснодар» на правах свободного агента после истечения контракта с «Динамо». Федор выступал за «быков» с 2015 по 2018 год и за этот период дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ.

«Надо поздравить Смолова с возвращением в "Краснодар". Федор — молодец! Ему 34 года, карьера продолжается. Смолов проведет еще один год в хорошем коллективе и клубе, который он знает.

Смолов уже не тот? Как не тот?! "Динамо" на третье место заползло. Не следил пристально за Федей, но если клуб закончил чемпионат на третьем месте, значит, его вклад тоже есть. Смолов — командный игрок», — сказал Кокорин Sport24.