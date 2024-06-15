Зинченко: У сборной Украины сейчас очень хороший микс опытных игроков и молодежи

Защитник сборной Украинырассказал о текущем положении дел в команде перед Евро-2024.

«У нас сейчас очень хороший микс опытных игроков и молодёжи, поэтому мы помогаем друг другу, подталкиваем друг друга. Надеюсь, это поможет всем нам на турнире. Из прошлого опыта я понимаю, что на этом уровне нет возможности допускать много ошибок, потому что здесь собраны лучшие команды и игроки в Европе, которые сразу за это накажут. Нужно быть максимально сфокусированным и показывать свою лучшую игру. Есть момент — нужно забивать. Иначе потом будешь кусать локти.

Футбол на уровне сборных очень выравнялся, многие команды показывают хорошую игру. Да, можно выделить те команды, где собраны топовые игроки, которые стоят по 150-200 миллионов и делают разницу. Но все остальные команды сражаются за себя и свои страны, потому нам будет сложно с любым соперником в группе», — приводит слова Зинченко пресс-служба УЕФА.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией.