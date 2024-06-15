Ширер: Саутгейт сделал так, что игрокам снова стало приятно выступать за свою страну

Известный в прошлом английский форвардвысказался о наставнике главной команды страны

«Гарет вернул то, что люди не должны недооценивать. Он сделал так, что игрокам снова стало приятно выступать за свою страну. Так было не всегда, даже в мое время.

Если посмотреть на тот бардак, который он унаследовал, если посмотреть, где они были, когда он возглавил команду, и где они сейчас... Они вышли в полуфинал чемпионата мира, они вышли в финал чемпионата Европы и проиграли его по пенальти.

Великого сэра Бобби Робсона тоже много критиковали, но когда люди оглядываются назад, то понимают, как его уважали после того, как он вышел в полуфинал чемпионата мира против Германии и проиграл по пенальти, его любили.

То же самое было с Терри Венейблсом, когда он вышел в полуфинал Евро-96 и проиграл по пенальти. Гарет добился не меньших успехов, но не получил того же уважения от многих людей.

Когда он возглавил сборную, она только что проиграла Исландии на Евро, это было ужасное выступление, и чтобы оказаться там, где они сейчас...

Но — и это большое "но" — сейчас нет никаких оправданий с тем набором игроков, который у него есть. Это будет время Англии. Я не думаю, что у нас будет больше шансов выиграть трофей, чем сейчас», — приводит слов Ширера The Telegraph.