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    Италия — Албания. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Евро-2024 Италия — Албания

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    Сборная Италии
    Второй матч первого тура группы B между сборными Италии и Албании состоится сегодня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, начало — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    Ход матча

    1' Матч стартовал! Сборная Албании начинает с центра поля.

    До матча

    Стартовые составы на матч

    Италия: Доннарумма, Бастони, Ди Лоренцо, Димарко, Калафьори, Барелла, Жоржиньо, Фраттези, Пеллегрини, Кьеза, Скамакка

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    Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Митай, Айети, Аслани, Рамадани, Байрами, Асани, Сефери, Броя

    Италия

    Сборная Италии квалифицировалась на Евро-2024, заняв второе место в своей отборочной группе. Особенно напряженным был матч заключительного тура против Украины, который завершился вничью 0:0 и стал ключевым для выхода в финальную часть турнира.

    На чемпионате мира 2022 года сборная Италии не смогла пробиться через отборочный турнир, потерпев поражение в стыках от Северной Македонии. Однако до этого на Евро-2020 итальянцы достигли вершины, выиграв турнир после победы над Англией в серии пенальти. Этот успех стал вторым триумфом Италии на чемпионатах Европы после их первой победы в 1968 году.

    В рамках подготовки к предстоящему Евро-2024 сборная Италии провела ряд товарищеских матчей. Они одержали победу над Боснией и Герцеговиной (1:0), Эквадором (2:0) и Венесуэлой (2:1), а также сыграли вничью с Турцией (0:0).

    Албания

    Сборная Албании успешно пробилась на Евро-2024, заняв первое место в своей отборочной группе. Отборочный этап был наполнен напряженными моментами, но ключевым стал матч против Молдовы, где Албания сумела удержать ничью, что и обеспечило ей путевку на турнир.

    На чемпионате мира 2022 года Албания не участвовала, так же как и не смогла пробиться на Евро-2020. Лучший результат на чемпионатах Европы у Албании был достигнут в 2016 году, когда команда дошла до стадии групповых матчей, а затем вылетела из турнира, заняв третье место в квартете с Францией, Швейцарией и Румынией.

    В рамках подготовки к Евро сборная Албании провела ряд товарищеских матчей в 2024 году. Команда показала хорошие результаты, одержав победы над Лихтенштейном (3:0) и Азербайджаном (3:1), но до этого были поражения от Швеции (0:1) и Чили (0:3).

    Личные встречи

    Сборные Италии и Албании провели между собой 4 матча (два в отборе на ЧМ-2018 и дважды в товарищеских играх). Во всех случаях победа осталась за «Скуадра Адзуррой».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Италия — Албания с коэффициентом 3.00.

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