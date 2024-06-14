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    Хуммельс попрощался с «Боруссией»: Мое время в клубе подошло к концу

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    Немецкий защитник Матс Хуммельс высказался о своем уходе из дортмундской «Боруссии».

    Матс Хуммельс
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    Матс Хуммельс

    «Дорогие фанаты, мое время в "Боруссии" подошло к концу после более чем 13 лет в клубе. Для меня было большой радостью и честью играть за "Боруссию" так долго и быть частью пути, который клуб проделал с января 2008 года.

    Этот клуб и эти фанаты — особенные, а для меня — даже нечто большее. Я также хотел бы поблагодарить всех сотрудников "Боруссии", которые отлично работают ради этого клуба, и, конечно, бесчисленное множество замечательных тренеров и фантастических товарищей по команде, с которыми мне удалось познакомиться здесь.

    Я очень хочу, чтобы мы все как можно скорее собрались на Борзигплац, чтобы праздновать трофеи. А до тех пор я буду болеть со стороны и, надеюсь, время от времени на нашем стадионе. Я буду скучать по вам», — цитирует Хуммельса пресс-служба «Боруссии».

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    • За время в стане «шмелей» защитник завоевал 6 трофеев, в том числа 2 чемпионства страны. К тому же, Хуммельс в составе «Боруссии» выступал в 2-х финалах Лиги чемпионов.

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