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    В «Боруссии» Д объявили об уходе Хуммельса

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    Защитник Матс Хуммельс покинул дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Матс Хуммельс
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    Матс Хуммельс

    Стало известно, что такое решение защитник принял вместе с директорами «Боруссии» Ларсом Риккеном и Себастьяном Келем. Хуммельс выступал за дортмундскую команду на протяжении 13-и лет.

    Ранее сообщалось о том, что защитник может остаться в клубе после новости об уходе Эдина Терзича с поста главного тренера, но Хуммельс все-таки решил покинуть стан «шмелей».

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