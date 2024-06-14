В «Боруссии» Д объявили об уходе Хуммельса

Защитникпокинул дортмундскую. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что такое решение защитник принял вместе с директорами «Боруссии» Ларсом Риккеном и Себастьяном Келем. Хуммельс выступал за дортмундскую команду на протяжении 13-и лет.

Ранее сообщалось о том, что защитник может остаться в клубе после новости об уходе Эдина Терзича с поста главного тренера, но Хуммельс все-таки решил покинуть стан «шмелей».

В прошедшем сезоне защитник провел за «Боруссию» 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал голевую передачу.