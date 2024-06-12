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    Нагельсман: В сборной сложнее влиять на ситуацию, чем в клубе

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал о трудностях работы с национальной командой.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    36-летний специалист возглавил Германию в сентябре 2023 года. Контракт с командой рассчитан до лета 2026 года.

    «В сборной сложнее влиять на ситуацию, чем в клубе. Чтобы все по-настоящему уловили твои идеи и прониклись ими, нужно много разговаривать с тренерским штабом и вести индивидуальные беседы с игроками в нужные моменты. Надо выбирать правильное время для общения с игроками, чтобы это оказало реальное влияние на команду.

    Нужно смотреть множество матчей, думать о требованиях к каждой позиции, прикидывать, какие футболисты подходят на эти позиции, исходя из того, как они играют за свои клубы. Нужно постоянно думать, кто может хорошо вписаться в состав и кто нам нужен, чтобы мы были ещё успешнее. За кулисами обсуждается множество соображений, которые публика не замечает, потому что мы не видим друг друга на тренировках каждый день и, разумеется, не находимся постоянно на базе», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

    Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартует 14 июня и продлится до 14 июля. Германия сыграет в группе A вместе со сборными Швейцарии, Венгрии и Шотландии.

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