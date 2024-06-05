Черчесов: Мне не очень хотелось снова работать в иностранной среде

объяснил, почему согласился возглавить сборную

«Почему именно сборная Казахстана? Не буду говорить, откуда были предложения. Но мне не очень хотелось снова работать в иностранной среде. Ничего против не имею. Но я два года отработал в Венгрии, где надо было общаться на английском, немецком.

Хотелось поработать в русскоязычной обстановке. Я приехал, чтобы работать в России. Но Казахстан ― русскоязычная страна, мы выросли в СССР ― для меня это одно и то же.

Я знаю, что такое институт сборных. Да, когда есть предложение, всегда есть сомнения. Но после общения с главой федерации Адилетом Назарбаевичем (Барменкуловым) они отпали. Президент конкретно мне всё объяснил, всё было профессионально и предметно. За два часа мы всё обсудили и согласовали. Переговорил с Магомедом Мусаевичем Адиевым. Начинаем работать. Звонки были отовсюду, но на сегодня мне это по душе, — сказал Черчесов Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что российский специалист не будет работать со сборной Казахстана в июне. В этом месяце команда проведет 2 товарищеских матча.