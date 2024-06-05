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    Черчесов не будет руководить сборной Казахстана в июне

    Футбол Сборная Казахстана
    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов не будет руководить командой в июньских товарищеских матчах. Об этом сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    В июне Казахстан проведёт товарищеские матчи со сборными Армении и Азербайджана. К этим играм команду будет готовить ассистент главного тренера сборной Руслан Балтиев.

    Напомним, о назначении Черчесова Казахстанская федерации футбола объявила в понедельник, 3 июня.

    Последним местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

    Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

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