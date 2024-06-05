Черчесов не будет руководить сборной Казахстана в июне

Станислав Черчесов Фото: globallookpress.com
В июне Казахстан проведёт товарищеские матчи со сборными Армении и Азербайджана. К этим играм команду будет готовить ассистент главного тренера сборной Руслан Балтиев.
Напомним, о назначении Черчесова Казахстанская федерации футбола объявила в понедельник, 3 июня.
Последним местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.
Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».