Черчесов не будет руководить сборной Казахстана в июне

Главный тренер сборной Казахстанане будет руководить командой в июньских товарищеских матчах. Об этом сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола.

В июне Казахстан проведёт товарищеские матчи со сборными Армении и Азербайджана. К этим играм команду будет готовить ассистент главного тренера сборной Руслан Балтиев.

Напомним, о назначении Черчесова Казахстанская федерации футбола объявила в понедельник, 3 июня.

Последним местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».