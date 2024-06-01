Сычев: Дзюба не сказал последнего слова в футболе

Бывший нападающий сборной Россиивысказался о будущем, который покинул

«Думаю, Дзюба не сказал последнего слова в футболе. Считаю, у него ещё есть амбиции и силы. Он ещё пригодится клубам Российской Премьер-Лиги. Плюс все мы знаем, что предельно мотивированный Дзюба очень опасен. Его рано списали со счетов.

Возможность отъезда за границу — спорный вопрос. Он уже ездил — был негативный опыт, и он вряд ли захочет его повторять. Дзюба привык к России, здесь у него есть статус, уважение в раздевалке. Здесь ему будет легче адаптироваться в новой команде», — приводит слова Сычёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, что Дзюба присоединился к «железнодорожникам» зимой 2023-го года. В нынешнем сезоне нападающий провел 21 матч за «Локомотив» в РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.