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    Сычев: Дзюба не сказал последнего слова в футболе

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    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев высказался о будущем Артёма Дзюбы, который покинул «Локомотив».

    Дмитрий Сычев
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    Дмитрий Сычев

    «Думаю, Дзюба не сказал последнего слова в футболе. Считаю, у него ещё есть амбиции и силы. Он ещё пригодится клубам Российской Премьер-Лиги. Плюс все мы знаем, что предельно мотивированный Дзюба очень опасен. Его рано списали со счетов.

    Возможность отъезда за границу — спорный вопрос. Он уже ездил — был негативный опыт, и он вряд ли захочет его повторять. Дзюба привык к России, здесь у него есть статус, уважение в раздевалке. Здесь ему будет легче адаптироваться в новой команде», — приводит слова Сычёва «РИА Новости Спорт».

    Напомним, что Дзюба присоединился к «железнодорожникам» зимой 2023-го года. В нынешнем сезоне нападающий провел 21 матч за «Локомотив» в РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

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